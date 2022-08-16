«Отвыкла на удалёнке»: псковички стали реже делать макияж перед работой
Жительницы Пскова стали реже делать макияж перед работой, в том числе из-за нежелания смешивать личную жизнь и трудовые обязанности, сообщает сервис SuperJob.
Ежедневно делают макияж перед работой 2 из 3 жительниц Пскова (65 %): «Люблю выглядеть презентабельно и эффектно каждый день». Каждая четвёртая (24 %) использует декоративную косметику лишь иногда, например перед особо ответственным рабочим днём или корпоративом. Никогда не делают макияж перед работой 11 % горожанок. Некоторые объясняют это нежеланием смешивать работу и личную жизнь («Давно замужем. А девчонки молодые каждый день с боевым раскрасом»), другие — модой на естественность и комфорт («Хорошо выгляжу и чувствую себя уверенно и без макияжа»).
Среди тех, кто привык наносить мейкап ежедневно, больше всего среди женщин с доходом от 80 тыс. руб. (72 %): «Нужно быть в форме, часто общаюсь с административными госструктурами».
За 12 лет, прошедших с момента аналогичного исследования SuperJob, число женщин, делающих мейкап ежедневно, снизилось на 16 процентных пунктов: «Отвыкла на удалёнке».
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