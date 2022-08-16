Александр Серавин стал гостем спецпроекта ПАИ «Гвоздь телеграма»
Гостем эфира спецпроекта Псковского агентства информации «Гвоздь телеграма» стал вице-губернатор Псковской области по внутренней политике Александр Серавин. Это будет первое интервью одного из ведущих политтехнологов России в статусе заместителя главы региона.
Александр Машкарин и Антон Сергеев расспросили его, как воспринимается псковская политическая реальность с новой позиции.
Интервью можно посмотреть на сайте Псковского агентства информации, в группе агентства в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram-канале ПАИ.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
16 августа 2022
Александр Серавин назвал высокими шансы внедрения ДЭГ на территории всей Псковской области
16 августа 2022
Александр Серавин рассказал о перестановках в медийном блоке правительства Псковской области