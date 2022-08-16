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Общество

На улице Алмазной в Пскове установят новые фонари

Заключён контракт на обустройство наружного освещения на улице Алмазной в Пскове. Специалисты выполнят работы по устройству линии освещения вдоль дороги от улицы Чудской до улицы Шоссейной. Будет смонтировано 28 стальных опор и 30 светодиодных светильников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.

Подрядная организация также установит щитки с необходимым оборудованием и благоустроит прилегающие к новым фонарям территории: посеет газон, восстановит покрытие тротуаров.

По условиям контракта все работы должны быть выполнены до 30 ноября 2022 года.  Гарантия на качества работ и материалы составит не менее трёх лет.

Заказчиком работ выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова. Финансирование осуществляется за счёт городского бюджета на 2022 год в рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния».

Наружное освещение в этом году также появится и на улице Железнодорожной. Кроме того, заключён контракт на разработку проектно-сметной документации для устройства недостающих сетей наружного освещения на восьми улицах Пскова.

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На улице Алмазной в Пскове установят новые фонари

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