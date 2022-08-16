Псковичка лишилась мобильного телефона в примерочной

11:29, 16 августа 2022, ПАИ

Пенсионерка похитила мобильный телефон из примерочной одного из псковских торговых центров, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию обратилась 47-летняя женщина. Она рассказала, что в отделе крупного торгового центра у неё пропал дорогостоящий смартфон. В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемую в краже. Ею оказалась 62-летняя женщина.

При проведении обыска похищенный телефон у женщины был изъят. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража), обстоятельства произошедшего выясняются.