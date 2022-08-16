Сергей Шойгу: Миф о наличии у Запада супероружия развеян

14:51, 16 августа 2022, ПАИ

Миф о наличии у Запада супероружия развеян. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия–2022», сообщает РИА «Новости».

«Специальная военная операция развеяла миф о супероружии, которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких «уникальных» беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях», – сказал Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что существенного влияния на ситуацию это вооружение не оказало.