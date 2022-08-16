Пешеходный туристический маршрут по граффити создадут в Пскове

15:19, 16 августа 2022, ПАИ

Пешеходный туристический маршрут по граффити создадут в Пскове, сообщила корреспонденту Псковского агентства информации председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

«Совсем скоро мы совместно с управлением по молодежной общественной проектной деятельности будем делать в городе фестиваль граффити «Плеск». В этом году он будет нестандартным: мы зовем художников, предоставляем им площади и задаем определенную задачу. В этот раз они будут рисовать картины и «выдержки» из картин нашей картинной галереи, которая находится на территории ремесленной мастерской и в школе Фан-дер-Флита», - рассказала Ольга Тимофеева.

Благодаря совместному проекту комитета с Псковским музеем-заповедником псковичи и туристы увидят на домах фрагменты шедевров из запасников галереи и произведения, которые уже экспонируются для широкой публики.

«Мало того, по этим картинам будет сделан пешеходный туристический маршрут. Уже в этом году», - уточнила председатель комитета.