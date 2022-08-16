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Политика

Советник псковского губернатора: Российская избирательная система лучше американской

Российская избирательная система лучше американской. Об этом заявил советник губернатора Антон Сергеев в эфире радиостанции «Луки FM» в рамках программы «Эксклюзив».

«Мне кажется, что наша выборная система будет покруче, чем в «демократической» Америке, где каким-то странным образом голосуют по почте, а потом через почту непонятно что и от кого приходит, проходит n-количество инстанций. Но они считают себя демократически развитым государством с правильной демократической избирательной системой, где, кстати говоря, голосуют не люди, как у нас, а выборщики», – сказал советник губернатора.

Антон Сергеев также напомнил, что в этом году в Псковской области пройдёт 30 избирательных кампаний, при этом на выборах в Псковскую гордуму можно проголосовать дистанционно.

«Псковская область - это один из немногих регионов страны, которым позволили проводить дистанционное электронное голосование, – заметил советник. – Вы можете, сидя у себя в квартире, взять и проголосовать, нажать кнопочку на «Госуслугах» и проголосовать за того, за кого вы считаете нужным. Мне кажется, в этом отношении [голосование. – ПАИ] будет более правильное с точки зрения открытости и желания проголосовать за того, за кого ты считаешь нужным».

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