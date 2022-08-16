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Политика

Совещания с членами УИК начались в Псковской области

Фото из Telegram-канала Избирательной комиссии Псковской области

Совещания с членами участковых избирательных комиссий (УИК) начались в муниципальных образованиях Псковской области. Их проводят председатели территориальных избирательных комиссий (ТИК). Об этом сообщается в Telegram-канале облизбиркома.

«Члены территориальных и участковых комиссий скрупулёзно изучают и повторяют нормы избирательного законодательства. С этой недели в муниципальных образованиях региона председатели ТИК начинают проводить совещания с членами участковых избирательных комиссий», – говорится в сообщении.

На встречах основное внимание уделяется вопросам организации и проведения голосования в течение трёх дней, организации наблюдения, в том числе видеонаблюдения, оборудованию и техническому оснащению помещений избирательных комиссий, хранению избирательной документации.

В совещаниях с членами УИК принимают участие секретарь избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук и член облизбиркома Борис Соколов.

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