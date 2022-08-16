Комиссия проверила ход ремонта в педагогическом лицее и школе №17 Великих Лук

18:18, 16 августа 2022, ПАИ

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В Великих Луках продолжается приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Об этом сегодня пишет газета «Великолукская правда. Новости».

16 августа на очереди были педагогический лицей и школа №17, где в разных объемах ведутся ремонтные работы. Комиссия в составе депутатов городской Думы, сотрудников управления образования и надзорных органов тщательно проверила ход ремонтных работ.



К примеру, в школе №17 полностью готов третий этаж, уже начали вешать жалюзи. На первом этаже осталось установить плинтус. Учителя, дети и их родители помогают готовить школу к новому учебному году: убирают классные кабинеты, собирают и перевозят мебель.



Кроме того, началось асфальтирование территории школы. Весь объект будет сдан к концу недели. Во время приемки у комиссии не возникло вопросов по поводу качества проводимых работ.

Хорошими темпами идет капитальный ремонт спортивного зала в педагогическом лицее. Помещение ждет полное обновление спортивного инвентаря: от свистков и секундомеров до гимнастических тренажеров.



«В спортзале идет замена душевых, полов, ведется серьезная комплексная работа, - рассказал руководитель подрядной организации Сергей Капралов. - В рамках капремонта зала было произведено усиление грунтов фундамента, также прошла капитальная реконструкция всех несущих конструкций. Санкции особо не отразились на нашей работе, но материал, конечно, подорожал».



Ремонт спортивного зала планируется закончить к 30 сентября. До этого в течение первого осеннего месяца ребята будут заниматься на улице, что не противоречит образовательной программе и санитарным нормам.



Помимо ремонта помещения для занятий физкультурой, в период летних каникул подрядчики обновляют фасад по всему периметру лицея, меняют окна. По периметру здания установлено новое ограждение, которого раньше в школе не было.



Благодаря федеральной субсидии, закуплено новое оборудование в столовую, где по плану будет установлена новая линия раздачи питания по принципу «шведский стол». Частично обновляется оборудование и мебель в классах. Все работы завершатся к приходу детей.



Во время осмотра депутат Великолукской городской Думы Денис Мунштуков акцентировал внимание подрядчика на то, что рабочим следует ускориться в покраске фасада, тем более позволяет погода.



Отметим, что финансирование ремонтных работ в великолукских школах трехуровневое: из федерального, регионального и местного бюджетов.