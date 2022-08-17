На 30% выросла стоимость ремонта жилья в России

07:31, 17 августа 2022, ПАИ

Стоимость косметической и капитальной отделки квартир в России за год выросла примерно на 30 %. Это произошло в первую очередь из-за подорожания стройматериалов, а также увеличения расценок рабочих, пишет газета «Известия» со ссылкой на представителей строительной отрасли.

Отмечается, что общая стоимость ремонта жилья в стране увеличилась примерно на треть. При этом отделочные материалы подорожали за год на 10-15 %, цены на мебель увеличились от 15 до 80 %, а некоторые сметные работы, в частности устройство технического освещения, подорожали вдвое.

«Цены на строительные материалы сейчас ведут себя неоднозначно: то снижаются, то вновь повышаются. Но о возврате к допандемийному уровню речи не идёт. Например, пару лет назад «квадрат» бюджетного ламината стоил 290-350 рублей, а сегодня – 490-530 рублей, то есть цена выросла на 30-50 %», – отметила заместитель директора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова.

По подсчётам руководителя отдела мониторинга цен ГК «Гранель» Елены Мироновой, по сравнению с прошлым годом отделочные материалы подорожали в целом на 10-15 %.