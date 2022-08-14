В июле на инфляцию в Псковской области повлияли цены на овощи и стройматериалы

09:10, 17 августа 2022, ПАИ

Годовая инфляция в Псковской области в июле 2022 года замедлилась и составила 15,5% после 16,4% месяцем ранее. На динамику инфляции в регионе повлияли увеличение предложения продовольственных товаров и ослабление потребительского спроса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления ЦБ РФ.

Рост цен на фрукты, а также картофель замедлился благодаря высокому урожаю в регионах-поставщиках. Кроме того, на прилавках областных магазинов появилось больше импортной плодоовощной продукции на фоне отмены запрета на ввоз из ряда стран. Увеличение объемов производства мясных продуктов в целом по стране привело к расширению их предложения на региональном рынке. Поэтому рост цен на эту категорию товаров замедлился.

В июле годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в регионе уменьшился. Спрос на товары длительного пользования был сдержанным после всплеска в начале весны.

«На фоне ограничений экспорта древесины и нефтепродуктов произошло увеличение их предложения на внутреннем рынке. Замедлился рост цен на моторное топливо, стали дешевле некоторые категории строительных материалов. В частности, по сравнению с июлем прошлого года, подешевели древесно-стружечные плиты и металлочерепица», – сообщил Сергей Иванов, управляющий Отделением Псков Банка России.

В базовом сценарии прогноза Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция в стране снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.