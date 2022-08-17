Суд поддержал решение ТИК об отказе в регистрации одного из кандидатов в главы Островского района

12:13, 17 августа 2022, ПАИ

Островской городской суд признал законным отказ ТИК в регистрации Сергея Афанасьева в качестве кандидата для участия в выборах на должность главы района от «Партии Возрождения России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Напомним, что председатель ТИК Островского района Валентина Егорова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 июля сообщила, что шесть партий выдвинули своих кандидатов на выборы главы.