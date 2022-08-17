Жару без осадков прогнозируют в Псковской области 18 августа
Переменная облачность без осадков прогнозируется в Псковской области 18 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в гидрометцентре.
Завтра ожидается ветер южных направлений со скоростью 0-5 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +12 до +17 градусов, днем: от +28 до +33.
Атмосферное давление будет низким.
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