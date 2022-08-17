Жару без осадков прогнозируют в Псковской области 18 августа

12:36, 17 августа 2022, ПАИ

Переменная облачность без осадков прогнозируется в Псковской области 18 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в гидрометцентре.

Завтра ожидается ветер южных направлений со скоростью 0-5 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +12 до +17 градусов, днем: от +28 до +33.

Атмосферное давление будет низким.