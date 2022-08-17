Александр Котов поднялся на три строчки в медиарейтинге глав заксобраний субъектов РФ

13:06, 17 августа 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поднялся на три строчки в июльском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Российской Федерации и занял 13-е место. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия», являющейся составителем рейтинга.

Лидером в июле стал председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, на втором месте – председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, на третьем – председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 78 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.