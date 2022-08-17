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Политика

В Эстонии заявили о праве блокировать въезд граждан России с визами третьих стран

Власти Эстонии считают, что на законных основаниях могут не впускать в республику российских граждан с визами других стран – членов безвизового шенгенского пространства. Об этом в эфире Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

«Базовый договор Евросоюза позволяет государствам-членам блокировать въезд граждан России», – утверждал он.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил об аналогичных мерах закрытия границ в период обострения пандемии. «Законы Евросоюза позволяют блокировать въезд даже граждан ЕС в ту или иную страну сообщества. Мы хорошо помним, что во время обострения ситуации с коронавирусом страны закрыли не только внешние границы ЕС, но и внутренние», – сказал Рейнсалу.

Эстония с 18 августа перестанет впускать россиян с выданными эстонскими консульскими учреждениями шенгенскими визами. Как пояснял ранее МИД республики, визы останутся действительными, однако к их обладателям будут применяться санкции, то есть въезд в Эстонию им будет запрещён.

Предусмотрены исключения. В частности, под санкции не подпадают сотрудники дипломатических представительств России в Эстонии и члены их семей, а также лица, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам ЕС. Кроме того, действие ограничений не будет распространяться на лиц, въезд которых в республику необходим по гуманитарным соображениям, на близких родственников граждан Эстонии и обладателей постоянного вида на жительство в республике. 

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