Эстония на три месяца закрыла границу для грузовиков в Нарве

17:46, 17 августа 2022, ПАИ

Власти Эстонии примерно на три месяца приостановили пропуск большегрузных автомобилей через эстонско-российский пограничный переход в Нарве, третьем по величине городе страны. Об этом сообщил со ссылкой на местные власти портал Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации.

18 августа в Нарве вступят в силу изменения в организации дорожного движения, из-за которых «ориентировочно на срок до трёх месяцев крупногабаритные грузовики не смогут пересекать здесь государственную границу».

В нём также приводятся слова старшего специалиста по охране правопорядка Нарвы Дмитрия Дьякова, который утверждает, что принятое решение длительное время обсуждалось с департаментом полиции, налогово-таможенным департаментом, операторами зон ожидания на пограничном переходе и строителями.

Решение о приостановке в Нарве пропуска фур последовало за снятием во вторник с постамента танка Т-34, который был установлен в качестве памятника советским воинам Великой Отечественной войны. Это событие вызвало широкий общественный резонанс в преимущественно русскоязычном (более 80 % жителей) городе. На время проведения работ пропуск через границу практически прекратился.