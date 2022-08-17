Водитель автомобиля сбил мужчину на пешеходном переходе
На 676 км автодороги Устюжна – Великие Луки – Невель в Великолукском районе 45-летний водитель автомобиля ВАЗ 21081 совершил наезд на 30-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает корреспондент газеты "Наш путь".
В результате ДТП пострадавший пешеход госпитализирован в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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