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Происшествия

Водитель автомобиля сбил мужчину на пешеходном переходе

Фото с места происшествия

На 676 км автодороги Устюжна – Великие Луки – Невель в Великолукском районе 45-летний водитель автомобиля ВАЗ 21081 совершил наезд на 30-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает корреспондент газеты "Наш путь".

В результате ДТП пострадавший пешеход госпитализирован в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

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