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Экономика

Более 100 заявок поступили на региональный грантовый конкурс среди проектов развития туризма

С 1 августа предприниматели Псковской области подавали заявки на грантовый конкурс, направленный на развитие туристической инфраструктуры.

Для участия в гратовом конкурсе поддержки инициатив развития туристической инфраструктуры и инфраструктуры туризма поступило 108 заявок. Их предварительную оценку провела конкурсная комиссия, сообщает пресс-служба Правительства Псковской области.

К рассмотрению специалисты допустили все поступившие заявки. В итоговом протоколе отмечено, что на второй этап грантового конкурса по направлению поддержки проектов создания или развития пляжей на берегу водных объектов допущены 24 заявки.

В рамках направления «Развитие инфраструктуры туризма» во втором этапе примет участие 71 заявка.

Отметим, что грантовый конкурс проводится в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Завершится отбор проектов-участников до 25 августа.

Максимальный размер гранта зависит от выбранного направления и составляет от 3 до 10 млн рублей.

Всего Псковская область на проведение грантового конкурса получила из федерального бюджета более 164 млн рублей.

 

 

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