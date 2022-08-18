QR-коды появятся в дипломах выпускников колледжей

11:51, 18 августа 2022, ПАИ

QR-коды добавят в дипломы выпускников колледжей, по ним можно будет узнать полную информацию о компетенциях, теоретических знаниях и практических навыках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения России.

«Организации среднего профессионального образовании начнут добавлять QR-коды в дипломы выпускников, по ним будет доступна полная информация о компетенциях студента — как о теоретических знаниях, так и о практических навыках. Соответствующие изменения в образец и описание диплома внесены приказом Министерства просвещения Российской Федерации и опубликованы на официальном портале правовой информации», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что ещё одно нововведение будет в приложении к диплому. Появится новая таблица с информацией о содержании и условиях прохождения практической подготовки по образовательным программам федерального проекта «Профессионалитет».

«Образовательная организация будет вносить в приложение информацию не только об оценках по учебным дисциплинам, но и о месте прохождения учебной и производственной практики, видах деятельности, освоенных студентом в ходе неё, средствах обучения и воспитания, которые применялись организацией. Приказ вступит в силу 1 марта 2023 года», — отметили в министерстве.

Добавим, что федеральный проект «Профессионалитет» Минпросвещения России включён в число стратегических инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года и нацелен на создание в системе СПО принципиально новой отраслевой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики.