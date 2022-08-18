Главы МИД ЕС обсудят 31 августа возможности сокращения выдачи виз россиянам

12:46, 18 августа 2022, ПАИ

Главы МИД ЕС обсудят 31 августа на неформальной встрече в Праге возможности изменения Шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз всем гражданам России, за исключением отдельных категорий, речь о полной их отмене не идёт, пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

В АТОР спрогнозировали увеличение срока получения финского шенгена до пяти месяцев. Эксперт WSJ назвал визовые рестрикции для россиян противоречащими принципу толерантности. Эстония прекратила пропуск в страну граждан РФ с выданными республикой шенгенскими визами

«Вопрос о возможностях организованного совместного значительного сокращения всеми странами ЕС числа выдаваемых гражданам России шенгенских виз будет внесена рядом государств, в частности Эстонией и Финляндией, на предстоящем «гимнихе» (неформальной встрече глав МИД ЕС). Речь пойдёт как об изменении Шенгенского кодекса, который не допускает полного прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку, так и о возможных согласованных действиях стран ЕС в рамках имеющихся у них сейчас национальных компетенций», — пояснил дипломат.

«На первом этапе будет рассматриваться создание добровольной системы сокращения в несколько раз количества туристических виз, выдаваемых российским гражданам ежедневно. К этой схеме смогут сразу присоединиться те государства Евросоюза, которые уже готовы к этому шагу. Такая система позволит отработать оптимальные формы визовых ограничений, к которым впоследствии смогут присоединиться другие страны Евросоюза», — сказал он.

«Полный отказ от выдачи шенгенских виз вряд ли возможен, поскольку всегда остаются категории граждан, которые такие визы должны получать, например гражданские активисты, представителей оппозиции, журналистов, лиц, которым необходима поездка по гуманитарным нуждам, например для срочного лечения», — продолжил он. Он отказался комментировать идею заставить всех въезжающих в ЕС россиян подписывать бумагу, что они осуждают спецоперацию России на Украине.