Более 6,6 тысячи заявлений подали на участие в ДЭГ на выборах в Псковскую гордуму

13:04, 18 августа 2022, ПАИ

6 675 человек подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Псковскую городскую Думу. Об этом сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, в 2022 году федеральная система ДЭГ будет применяться в семи регионах: в Псковской, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Томской и Ярославской областях. Кроме того, дистанционное электронное голосование пройдёт в некоторых районах на муниципальных выборах в Москве.

На сентябрьских выборах жители Пскова смогут проголосовать за кандидата в депутаты городской Думы без посещения избирательного участка. Для этого необходимо подать заявление на сайте gosuslugi.ru. Проголосовать можно будет на портале ДЭГ через компьютер или мобильное устройство. Приём заявлений в Пскове продлится до 24:00 5 сентября 2022 года.