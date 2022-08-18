Евтушенков Владимир Петрович: «В бизнесе я оптимист»

14:15, 18 августа 2022, ПАИ

Основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков всегда делал ставку на долгосрочные инвестиции. Он не гнался за быстрой прибылью, а видел перспективу в новых проектах и выстраивал стратегию. Поэтому его компании становились новаторами в сфере сотовой связи, IT, медицины и других.

Владимир Евтушенков: биография, детство и образование

Он родился 25 сентября 1948 года в д. Каменщина Смоленской области. Родители трудились на местном молокозаводе.

После школы его призвали в армию. В 1967 году он вернулся к гражданской жизни и уехал в Москву, чтобы получить высшее образование. Учился в Московском химико-технологическом институте им. Менделеева по специальности «Инженер-технолог».

От мастера до руководителя

В 1973 году дипломированный специалист устроился мастером на завод им. Свердлова, где проработал несколько лет.

В 1975 году Евтушенков Владимир Петрович перешел на ведущее предприятие химической отрасли — Карачаровский завод пластмасс, позже переименованный в «Полимербыт». Начинал с должности начальника цеха, после повышения стал заместителем директора, главным инженером. В 1980 году окончил экономический факультет МГУ. В 1987 году начал работать в Мосгорисполкоме. Руководил научно-техническим развитием экономики столицы.

«Системный» бизнес

В начале 90-х Евтушенков Владимир Петрович основал свое главное детище — Акционерную финансовую корпорацию «Система», которая сегодня является одной из крупнейших инвестиционных компаний в стране.

В числе первых инвестиционных проектов корпорации — «Детский мир». В 1994 году АФК выкупила 43% акций бренда. Тогда в РФ существовал всего один магазин под таким названием, а в 2020 году количество торговых представительств сети уже составляло более 800 по всей стране. Сегодня филиалы «Детского мира» работают не только в России, но и в Беларуси и Казахстане.

Еще один проект — оператор сотовой связи «ВымпелКом», в создании которого принимала участие АФК. В 1995-м корпорация продала свою долю в компании, а полученную прибыль реинвестировала в МТС. В 2021 году «Мобильные ТелеСистемы» стали крупнейшей компанией сотовой связи, охватив более 88 млн абонентов.

Акционерная финансовая корпорация «Система» участвовала в создании первой частной сети медицинских клиник «Медси», развивала высокие технологии и занималась формированием холдинга «Ситроникс». АФК объединила сельскохозяйственные активы в агрохолдинг «Степь», который является лидером цифровизации АПК. В 2020 году была создана фармацевтическая компания «Биннофарм Групп». Кроме того, корпорация инвестирует в сферу электронной торговли и владеет крупным пакетом акций OZON, а также развивает другие проекты.