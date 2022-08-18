Секреты фестиваля «Музыка на воде» раскроют в медиацентре ПАИ

15:09, 18 августа 2022, ПАИ

В медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция, посвящённая фестивалю «Музыка на воде».

Солистка сербского национального театра Мария Айан и солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрий Хромов расскажут о среднестатистическом посетителе оперы, ответят на вопрос, интересуется ли оперой молодое поколение, и раскроют некоторые секреты фестиваля.

Солировать на концерте Мария Айан и Дмитрий Хромов будут 20 августа. А 19 августа на фестивале «Музыка на воде» выступят солистка Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Лилия Гайсина и лауреат международных конкурсов Аяко Танабе.