Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Пскове ищут пропавшего восемь месяцев назад глухонемого мужчину

Фото: УМВД России по Пскову

Полиция разыскивает Романа Васильева 1977 года рождения, который пропал 17 декабря 2021 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Пскову.

Приметы: на вид 45 лет, рост около 174-176 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы короткие, темные с редкой проседью, глаза серые, нос прямой.

Особые приметы: является глухонемым.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Романа Васильева, просят звонить по телефонам: 59-63-09, 59-63-29, 59-63-22, 8-921-118-23-42, 8-952-214-48-97.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

18 августа 2022

Продолжается розыск пропавшего после визита в больницу псковича
18 августа 2022

В Пскове ищут пропавшего восемь месяцев назад глухонемого мужчину
18 августа 2022

34 пожара произошло в Псковской области за пять месяцев
18 августа 2022

Пропавший житель Куньинского района обнаружен мёртвым

18 августа 2022

Около миллиарда рублей похитили в России из средств на нацпроекты
17 августа 2022

Водитель автомобиля сбил мужчину на пешеходном переходе

17 августа 2022

Человеческий череп нашли в лесу псковские грибники
17 августа 2022

Водитель автомобиля пострадал в результате передвижения на зимних шинах

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...