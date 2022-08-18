В Пскове ищут пропавшего восемь месяцев назад глухонемого мужчину
Полиция разыскивает Романа Васильева 1977 года рождения, который пропал 17 декабря 2021 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Пскову.
Приметы: на вид 45 лет, рост около 174-176 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы короткие, темные с редкой проседью, глаза серые, нос прямой.
Особые приметы: является глухонемым.
Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Романа Васильева, просят звонить по телефонам: 59-63-09, 59-63-29, 59-63-22, 8-921-118-23-42, 8-952-214-48-97.
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