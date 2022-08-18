Переговоры президента Турции и Владимира Зеленского начались во Львове

15:33, 18 августа 2022, ПАИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский начали переговоры во Львове, пишут федеральные СМИ со ссылкой на турецкий телеканал A Haber.

По данным турецкого ТВ, президент Турции во время переговоров собирается предложить Владимиру Зеленскому организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Другой турецкий телеканал CNN Turk, ссылаясь на источники, сообщал, что Владимир Путин и Владимир Зеленский могут провести встречу для определения «дорожной карты» по Украине.

После этой встречи начнутся переговоры в трёхстороннем формате с участием генсека ООН Антониу Гутерриша, которые будет посвящены Украине.