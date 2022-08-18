ЕС не намерен полностью прекращать выдачу виз россиянам

16:41, 18 августа 2022, ПАИ

Страны Евросоюза, которые ввели визовые ограничения в отношении россиян, продолжат выдавать их по гуманитарным соображениям, заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

«Страны ЕС (которые ввели ограничения) не прекращали визовую деятельность полностью, визы продолжают выдаваться по гуманитарным соображениям», – приводит ее слова ТАСС.

Кроме того, представитель ЕК подтвердила, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят скоординированный подход к введению ограничений на выдачу краткосрочных виз россиянам на неформальной встрече в Праге 30-31 августа.

Накануне правительство Эстонии заявило о планах ограничить въезд россиян с шенгенскими визами, выданными в других странах Евросоюза. Глава МИД страны Урмас Рейнсалу отметил, что это предложение не противоречит законам Евросоюза, и в качестве примера привел пандемию коронавируса, когда все страны закрыли свои границы для граждан других государств ЕС и всю Шенгенскую зону.