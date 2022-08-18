Партия «Яблоко» не смогла обжаловать в суде решение ТИК Пустошкинского района

16:48, 18 августа 2022, ПАИ

Партия «Яблоко» не смогла обжаловать решение территориальной избирательной комиссии (ТИК) Пустошкинского района об отказе в регистрации Александра Цыкунова кандидатом в депутаты Собрания депутатов Пустошкинского района VII созыва по одномандатному избирательному округу № 5 и о его исключении из заверенного списка кандидатов на эти выборы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области, дело по административному исковому заявлению рассмотрел Опочецкий районный суд. Он принял решение отказать в удовлетворении административных исковых требований.

Решение суда пока не вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе.