Партия «Яблоко» не смогла обжаловать в суде решение ТИК Пустошкинского района
Партия «Яблоко» не смогла обжаловать решение территориальной избирательной комиссии (ТИК) Пустошкинского района об отказе в регистрации Александра Цыкунова кандидатом в депутаты Собрания депутатов Пустошкинского района VII созыва по одномандатному избирательному округу № 5 и о его исключении из заверенного списка кандидатов на эти выборы.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области, дело по административному исковому заявлению рассмотрел Опочецкий районный суд. Он принял решение отказать в удовлетворении административных исковых требований.
Решение суда пока не вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе.
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