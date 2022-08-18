Контрабанду золотых слитков на 800 млн рублей пресекли в России

17:16, 18 августа 2022, ПАИ

Сотрудники Внуковской таможни пресекли попытку вывоза 225 килограммов золота стоимостью примерно 800 млн рублей, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

«45 золотых мерных слитков пытались вывезти за границу шесть курьеров – граждане России и Армении», – говорится в сообщении службы.

В ФТС также рассказали, что первая группа контрабандистов должна была вылететь со слитками в Ереван, поскольку Армения входит в состав ЕАЭС и таможенный контроль пассажиров не проводится. Вторая группа направлялась в Дубай и под видом туристов прошла через зону таможенного контроля с пустой ручной кладью.

После пограничного контроля сообщники встретились в нейтральной зоне аэропорта и обменялись сумками. Оперативники Внуковской таможни задержали злоумышленников с ценным грузом после посадки в самолёт.

В отношении россиян избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, иностранцев заключили под стражу. Возбуждено три уголовных дела по части 1 статьи 226.1 и одно уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров, контрабанда стратегически важных товаров в составе группы лиц по предварительному сговору).