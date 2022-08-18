Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Денацификацию образования проведут на освобождённых территориях Украины

Фото: РИА Новости / Григорий Василенко

На освобождённых в ходе специальной операции России по защите Донбасса территориях Украины запустят программу по денацификации образовательной системы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Госдумы РФ Бориса Чернышова.

Программу разработают депутаты профильной межфракционной группы в парламенте. «В рамках деятельности межфракционной рабочей группы депутатов по противодействию искажению образования мы инициируем разработку программы денацификации образования на освобожденных территориях», – отметил политик.

По его словам, в Госдуме создадут интернет-ресурс, где граждане Украины смогут анонимно передать факты о нацификации образования.

«Сегодня я анонсирую запуск международного ресурса «Денацификация образования на Украине», к которому будут иметь доступ все. Но для нас самое важное, что доступ будут иметь украинские граждане. Это интернет-ресурс. Будет он называться StopNacismInEducation.com», – сказал Борис Чернышов.

Политик также предложил «эффективное лекарство от нацизма» для школ на освобождённых от режима Зеленского украинских территориях. «Мы предлагаем следующую ключевую меру: в каждой школе на освобожденных территориях должны обязательно преподавать ветераны и участники специальной военной операции. Для них должны создаваться новые возможности, льготы, для них должна создаваться специальная инфраструктура», – заявил он и добавил, что участники СВО будут рассказывать, как Россия борется за свободу.

Кроме того, Борис Чернышов сообщил, что Госдума РФ направила в ООН доклад о нацификации образования на Украине. По его словам, благодаря тому, что доклад направлен ООН, мир сможет узнать правду об украинских преступлениях в сфере образования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

18 августа 2022

Денацификацию образования проведут на освобождённых территориях Украины
18 августа 2022

Более 6,6 тысячи заявлений подали на участие в ДЭГ на выборах в Псковскую гордуму
18 августа 2022

Эстония ограничила въезд в страну и выдачу виз россиянам
17 августа 2022

Германии хватит газа на 2,5 месяца в случае прекращения поставок из России
17 августа 2022

Александр Котов поднялся на три строчки в медиарейтинге глав заксобраний субъектов РФ
16 августа 2022

Совещания с членами УИК начались в Псковской области
16 августа 2022

Советник псковского губернатора: Российская избирательная система лучше американской
16 августа 2022

Антон Сергеев: Шефство над Бериславским районом не идёт в ущерб Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...