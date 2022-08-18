Денацификацию образования проведут на освобождённых территориях Украины

18:13, 18 августа 2022, ПАИ

На освобождённых в ходе специальной операции России по защите Донбасса территориях Украины запустят программу по денацификации образовательной системы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Госдумы РФ Бориса Чернышова.

Программу разработают депутаты профильной межфракционной группы в парламенте. «В рамках деятельности межфракционной рабочей группы депутатов по противодействию искажению образования мы инициируем разработку программы денацификации образования на освобожденных территориях», – отметил политик.

По его словам, в Госдуме создадут интернет-ресурс, где граждане Украины смогут анонимно передать факты о нацификации образования.

«Сегодня я анонсирую запуск международного ресурса «Денацификация образования на Украине», к которому будут иметь доступ все. Но для нас самое важное, что доступ будут иметь украинские граждане. Это интернет-ресурс. Будет он называться StopNacismInEducation.com», – сказал Борис Чернышов.

Политик также предложил «эффективное лекарство от нацизма» для школ на освобождённых от режима Зеленского украинских территориях. «Мы предлагаем следующую ключевую меру: в каждой школе на освобожденных территориях должны обязательно преподавать ветераны и участники специальной военной операции. Для них должны создаваться новые возможности, льготы, для них должна создаваться специальная инфраструктура», – заявил он и добавил, что участники СВО будут рассказывать, как Россия борется за свободу.

Кроме того, Борис Чернышов сообщил, что Госдума РФ направила в ООН доклад о нацификации образования на Украине. По его словам, благодаря тому, что доклад направлен ООН, мир сможет узнать правду об украинских преступлениях в сфере образования.