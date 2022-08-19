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Политика

Советник главы Крыма предупредил об эффекте бумеранга при ударах по полуострову

Любая попытка агрессии ударит бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, комментируя сообщения о том, что США разрешили Киеву атаковать полуостров с помощью американского оружия. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома написала, что США допускают возможность использования поставляемого Киеву оружия для проведения атак на Крым, считая это «самообороной». При этом украинский министр обороны Алексей Резников в среду заявил о возможности применения оружия, поставленного США, для нападения на полуостров.

«Не надо делать поспешных выводов насчет данной информации. Как известно, цыплят по осени считают. Еще посмотрим, как украинские националисты вместо атак на Крым будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий. Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями», - сказал Крючков.

На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Украине. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов. Поставка включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.

Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что передача Украине вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
 

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