В Литве призвали отменить уже выданные россиянам туристические визы

10:32, 19 августа 2022, ПАИ

Страны Евросоюза должны незамедлительно аннулировать ранее выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы. Такое мнение выразил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в комментарии, который опубликовало издание Politico.

«Вместе мы должны найти общее действенное решение, чтобы сделать запрет на визы наиболее эффективным. И, начиная с настоящего момента, нужно сказать ясное «нет» туристам из России и Белоруссии. Вместе с тем продолжать принимать тех, кому нужно убежище, а не каникулы в Европе», - написал он. Министр предложил «аннулировать ранее выданные долгосрочные многократные визы» по меньшей мере на период, пока продолжается российская военная спецоперация на Украине.

Данный вопрос может вызвать раскол между странами ЕС, выдающими сейчас визы, и теми, которые перестали это делать, считает дипломат.