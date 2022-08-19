Тимати осадил любителей кофе с коньяком или ликёром

18:14, 19 августа 2022, ПАИ

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На открытии своего ресторана на Новом Арбате Coffee Stars (бывший Starbucks) Тимати фотографировался с поклонниками и попивал кофе. Об этом сегодня сообщает Telegram «Комсомолскjq правдs». По слухам, российский репер и бизнесмен предпочитает голден макиатто. Корреспонденту «КП» рэпер подтвердил, что алкоголя в кофейне не будет совсем.

Меню ресторана, кстати, несколько поменялось. Некоторые посетители считают, что напитки стали слаще, чем раньше.