Благодаря слаженным действиям Противопожарного лесного центра был ликвидирован пожар и предотвращено его распространение
На территории Невельского района с использованием системы видеонаблюдения «Лесохранитель» было обнаружено задымление в районе населенного пункта Желуды. К месту задымления незамедлительно были направлены работники Невельского лесничества и лесопожарной станции, сообщает ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр».
Кроме того, информация была передана патрульному самолету, осуществлявшему мониторинг пожарной опасности.
Воздушная разведка подтвердила наличие лесного пожара и сориентировала наземные силы о точном месте очага возгорания.
Благодаря слаженным действиям всех заинтересованных сторон пожар не распространился на значительную площадь и был ликвидирован на площади 0,2 га.
В предстоящие выходные на большей части территории области ожидается 5 (чрезвычайный) класс пожарной опасности, в связи с чем призываем всех жителей и гостей области соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов.
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Благодаря слаженным действиям Противопожарного лесного центра был ликвидирован пожар и предотвращено его распространение
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