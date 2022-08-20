Благодаря слаженным действиям Противопожарного лесного центра был ликвидирован пожар и предотвращено его распространение

09:29, 20 августа 2022, ПАИ

На территории Невельского района с использованием системы видеонаблюдения «Лесохранитель» было обнаружено задымление в районе населенного пункта Желуды. К месту задымления незамедлительно были направлены работники Невельского лесничества и лесопожарной станции, сообщает ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр».

Кроме того, информация была передана патрульному самолету, осуществлявшему мониторинг пожарной опасности.

Воздушная разведка подтвердила наличие лесного пожара и сориентировала наземные силы о точном месте очага возгорания.

Благодаря слаженным действиям всех заинтересованных сторон пожар не распространился на значительную площадь и был ликвидирован на площади 0,2 га.

В предстоящие выходные на большей части территории области ожидается 5 (чрезвычайный) класс пожарной опасности, в связи с чем призываем всех жителей и гостей области соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов.