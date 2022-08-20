Борис Елкин: Первый день фестиваля «Музыка на воде» прошёл при полном аншлаге

09:53, 20 августа 2022, ПАИ

Первый день ежегодного фестиваля классической музыки «Музыка на воде» прошёл при полном аншлаге и никого не оставил равнодушным. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале

«В завершение летнего сезона Псков снова принимает фестиваль «Музыка на воде». В третий раз на Утином пруду в дендропарке звучит классическая музыка в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и солистов ведущих музыкальных театров нашей страны. Первый концерт прошёл при полном аншлаге и никого не оставил равнодушным», – написал сити-менеджер.

С фоторепортажем с первого дня фестиваля можно ознакомиться здесь.

Отметим, что сегодня, 20 августа, на втором концерте будут выступать лауреат российских и международных конкурсов, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрий Хромов и лауреат международных конкурсов, приглашённая солистка Государственной оперы Штутгарта Мария Айан.

Добавим, что фестиваль проводится при поддержке правительства Псковской области и губернатора Михаила Ведерникова.