ФОТО: Концерт в Варлаамовской башне прошёл в Пскове

16:04, 20 августа 2022, ПАИ

Очередной концерт состоялся в Варлаамовской башне в Пскове 19 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Произведения Баха, Генделя, Каччини и других композиторов с мировым именем исполнили артисты «Музыкального общества имени императрицы Александры Федоровны» из Санкт-Петербурга.

Основной темой концерта стал музыкальный портрет эпохи царской семьи Николая II.

«Звуки музыки эпохи барокко наполнили красотой стены Варлаамовской башни, а голоса исполнителей, без сомнения, затронули самые тонкие струны душ слушателей, – отметили в пресс-службе. – Концерт был уникален ещё и местом, в котором он проходил. Помимо эффектного и необычного антуража, выгодно обрамлявшего происходящее, Варлаамовская башня подарила музыкантам и слушателям уникальное звучание, которое нельзя было бы получить в стенах концертных залов».