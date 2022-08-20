Третий фестиваль «Музыка на воде» завершился бурными овациями слушателей
Сегодня, 20 августа, в Пскове завершился фестиваль «Музыка на воде» - одно из самых ярких и ожидаемых культурных событий.
Под бурные овации завершился концерт лауреата российских и международных конкурсов, солиста Московского музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрия Хромова и лауреата международных конкурсов, приглашённой солистки Государственной оперы Штутгарта Марии Айан.
«Музыка на воде» ежегодно собирает тысячи зрителей и множество восторженных отзывов. В Пскове фестиваль проходил в третий раз.
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