Третий фестиваль «Музыка на воде» завершился бурными овациями слушателей

21:52, 20 августа 2022, ПАИ

Сегодня, 20 августа, в Пскове завершился фестиваль «Музыка на воде» - одно из самых ярких и ожидаемых культурных событий.

Под бурные овации завершился концерт лауреата российских и международных конкурсов, солиста Московского музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрия Хромова и лауреата международных конкурсов, приглашённой солистки Государственной оперы Штутгарта Марии Айан.

«Музыка на воде» ежегодно собирает тысячи зрителей и множество восторженных отзывов. В Пскове фестиваль проходил в третий раз.