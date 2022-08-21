Пыталовский Музей Дружбы народов посетили дети военнослужащих
Сегодня музей посетили дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РФ, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, из Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Наша жизнь».
Для ребят была проведена обзорная экскурсия по музею с элементами загадок. Экскурсанты с интересом воспринимали материал, задавали много вопросов.
Отметим, что именно в Музее Дружбы народов хранится двигатель самолета ИЛ-2 и парашют одного из летчиков этого самолета, поднятого в прошлом году в ходе работы вахты памяти в Пыталовском районе.
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