Пыталовский Музей Дружбы народов посетили дети военнослужащих

23:18, 20 августа 2022, ПАИ

Сегодня музей посетили дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РФ, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, из Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Наша жизнь».

Для ребят была проведена обзорная экскурсия по музею с элементами загадок. Экскурсанты с интересом воспринимали материал, задавали много вопросов.

Отметим, что именно в Музее Дружбы народов хранится двигатель самолета ИЛ-2 и парашют одного из летчиков этого самолета, поднятого в прошлом году в ходе работы вахты памяти в Пыталовском районе.