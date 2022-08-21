Из-за мошенников жители Великих Лук лишились почти миллиона рублей
Из-за мошенников жители Великих Лук лишились почти миллиона рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД.
63-летнему великолучанину на мобильный телефон поступил звонок от лжесотрудника банка. Собеседник предложил предотвратить попытку несанкционированного оформления кредита, для этого великолучанину нужно перевести денежные средства на резервные счета. Мужчина перевел мошенникам 300 тысяч рублей.
Аналогичный звонок поступил 33-летней великолучанке. Доверившись собеседнику, девушка лишилась 572 тысяч рублей.
У потерпевших изъяты банковские чеки. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.
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