Дочь российского философа Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье

10:13, 21 августа 2022, ПАИ

СК возбудил уголовное дело после подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной, сообщается на сайте ведомства. Об этом пишет РИА Новости.

Расследование дела по части второй статьи 105-й Уголовного кодекса (пункт «е») «Убийство, совершенное общеопасным способом» взяла на контроль прокуратура Московской области.

К настоящему моменту о трагедии известно следующее: 20 августа 30-летняя журналист Дарья Дугина и ее отец философ Александр Дугин посетили литературно-музыкальный фестиваль «Традиция». Оба были приглашены в качестве почетных гостей.

По завершении мероприятия, согласно словам очевидцев и друзей семьи, Дарья и Александр планировали уехать вместе, но Дугин в итоге сел в другой автомобиль. Спустя 10 минут после отъезда с фестиваля внедорожник Дарьи взорвался прямо на трассе.

Один из очевидцев происшествия указал, что взрыв был исключительно мощным. По словам мужчины, от ударной волны «аж стекла зазвенели». Когда он вышел на улицу, то увидел горящую машину.

Судя по имеющимся в распоряжении «Известий» кадрам, после взрыва автомобиль Дарьи был практически полностью уничтожен. От машины остался один остов.

Сам Дугин одним из первых прибыл на место происшествия. Он ехал следом за дочерью на другой машине и буквально стал свидетелем ее гибели.

Изначально правоохранители предполагали, что в машине взорвался газовый баллон, однако после первого осмотра версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой.

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в беседе с «Известиями» предположил, что взорвавшие автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, возможно, готовили покушение на ее отца. Аналогичное мнение выразил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, за убийством стоят украинские террористы.

Как сообщил друг погибшей Сергей Александров в беседе, девушка признавалась ему, что ей угрожали. В качестве главных врагов Дарьи он назвал «представителей либерального лобби, антироссийского».

Александр Дугин — философ, политолог, публицист, профессор, основатель филофско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.

Дарья — его дочь от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.

