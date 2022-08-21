У всех городов и районов России появились паблики в соцсети «ВКонтакте»

11:20, 22 августа 2022, ПАИ

Все российские города, муниципальные районы и региональные органы исполнительной власти (РОИВ) запустили официальные паблики в соцсети «ВКонтакте» для общения с жителями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в АНО «Диалог регионы».

Согласно законодательству, интернет-сообщества всех ведомств и подведомственных учреждений должны быть разработаны к 1 декабря 2022 года.

По словам заместителя гендиректора АНО «Диалог регионы» Андрея Цепелева, сегодня создано 100 % госпабликов городов и муниципальных районов в соцсети «ВКонтакте». Также появились официальные страницы всех РОИВ, работающих в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, спорта, культуры, молодёжной политики. На данный момент количество госпабликов органов власти составляет 2 938, а общая аудитория – более 50 млн человек.

«Работа местных органов власти касается повседневных вопросов и обладает высокой значимостью для каждого жителя. В госпабликах, помимо актуальных новостей города, граждане могут написать обращение. Вскоре появится возможность получить конкретные госуслуги. Например, записаться на приём к врачу непосредственно в паблике соцсети. Развитием госпабликов на территориях занимаются региональные администрации и ЦУР», – отметил Андрей Цепелев.

Заместитель главы Минцифры РФ Олег Качанов подчеркнул, что присутствие государственных и муниципальных органов власти в интернете направлено на оперативный сбор обратной связи от граждан. «Федеральный центр создает экосистему госкоммуникаций, включая компонент платформы обратной связи «Госпаблики» и подсистемы единого портала государственных и муниципальных услуг. Нужно полноценно переходить в цифровой мир. Наша задача – доносить до жителей важную информацию через официальные сайты, мессенджеры и оперативно получать от них обратную связь», – сказал он.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном создании госпабликов 14 июля 2022 года. Сообщалось, что инициатива призвана поспособствовать неформальному общению между гражданами и органами власти.