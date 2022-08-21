Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

У всех городов и районов России появились паблики в соцсети «ВКонтакте»

Все российские города, муниципальные районы и региональные органы исполнительной власти (РОИВ) запустили официальные паблики в соцсети «ВКонтакте» для общения с жителями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в АНО «Диалог регионы».

Согласно законодательству, интернет-сообщества всех ведомств и подведомственных учреждений должны быть разработаны к 1 декабря 2022 года.

По словам заместителя гендиректора АНО «Диалог регионы» Андрея Цепелева, сегодня создано 100 % госпабликов городов и муниципальных районов в соцсети «ВКонтакте». Также появились официальные страницы всех РОИВ, работающих в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, спорта, культуры, молодёжной политики. На данный момент количество госпабликов органов власти составляет 2 938, а общая аудитория – более 50 млн человек.

«Работа местных органов власти касается повседневных вопросов и обладает высокой значимостью для каждого жителя. В госпабликах, помимо актуальных новостей города, граждане могут написать обращение. Вскоре появится возможность получить конкретные госуслуги. Например, записаться на приём к врачу непосредственно в паблике соцсети. Развитием госпабликов на территориях занимаются региональные администрации и ЦУР», – отметил Андрей Цепелев.

Заместитель главы Минцифры РФ Олег Качанов подчеркнул, что присутствие государственных и муниципальных органов власти в интернете направлено на оперативный сбор обратной связи от граждан. «Федеральный центр создает экосистему госкоммуникаций, включая компонент платформы обратной связи «Госпаблики» и подсистемы единого портала государственных и муниципальных услуг. Нужно полноценно переходить в цифровой мир. Наша задача – доносить до жителей важную информацию через официальные сайты, мессенджеры и оперативно получать от них обратную связь», – сказал он.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном создании госпабликов 14 июля 2022 года. Сообщалось, что инициатива призвана поспособствовать неформальному общению между гражданами и органами власти.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

21 августа 2022

Очередная гуманитарная помощь из Псковской области прибыла в Берислав
20 августа 2022

Александр Котов – о догазификации в двух районах: Сроки приближаются, результата как не было, так и нет
19 августа 2022

1686 кандидатов зарегистрировано для участия в выборах в Псковской области
19 августа 2022

«20 главных событий России за 20 лет»: политическая стабильность
18 августа 2022

Денацификацию образования проведут на освобождённых территориях Украины
18 августа 2022

Более 6,6 тысячи заявлений подали на участие в ДЭГ на выборах в Псковскую гордуму
18 августа 2022

Эстония ограничила въезд в страну и выдачу виз россиянам
17 августа 2022

Германии хватит газа на 2,5 месяца в случае прекращения поставок из России

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...