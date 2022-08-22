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Политика

Кличко считает, что Европе надо отгородиться железным занавесом от России

Мэр Киева Виталий Кличко полагает, что Европе надо опустить железный занавес между собой и Россией, запретив гражданам РФ выезжать в ЕС. Такое мнение он выразил в интервью газете Bild, пишет ТАСС.

«Железный занавес должен быть возвращён», — считает Кличко. Он указал на то, что «свыше 70 % россиян поддерживают [президента РФ Владимира] Путина». «Украинцы умирают, а россияне наслаждаются жизнью в Европе. Нужны санкции, запрет на въезд, чтобы это больше было невозможно», — утверждал мэр Киева.

Кличко считает, что граждане РФ не поддерживают европейские ценности. «Как может быть, что они одновременно наслаждаются европейской системой», — возмутился он.

Одновременно Кличко выразил недовольство тем, что Германия якобы поставляет недостаточно оружия Украине. «Я очень разочарован. Без ещё большего количества оружия мы не сможем остановить русских. Мы получаем оружие, но недостаточно. Достаточно будет только тогда, когда последний российский солдат покинет Украину», — сказал Кличко.

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