ВИДЕО Псковичи развернули российский флаг более двух километров длиной
На набережной реки Великой сегодня, 22 августа, в 19:00 псковичи развернули полотнище самого большого флага России. Акция приурочена ко Дню Государственного российского флага. Как сообщает корреспондент ПАИ, длина полотнища, которое держат участники – 2 км 105 м.
Участники акции растянулись вдоль набережной. По окончании мероприятия всех участников и зрителей ждёт выступление творческой молодёжи города и шоу огня и света.
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