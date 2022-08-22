ВИДЕО Псковичи развернули российский флаг более двух километров длиной

19:27, 22 августа 2022, ПАИ

На набережной реки Великой сегодня, 22 августа, в 19:00 псковичи развернули полотнище самого большого флага России. Акция приурочена ко Дню Государственного российского флага. Как сообщает корреспондент ПАИ, длина полотнища, которое держат участники – 2 км 105 м.

Участники акции растянулись вдоль набережной. По окончании мероприятия всех участников и зрителей ждёт выступление творческой молодёжи города и шоу огня и света.