Юный пскович выиграл путёвку в Артек во всероссийском почтовом конкурсе

10:47, 23 августа 2022, ПАИ

Одним из победителей Всероссийского конкурса «Почта — от детской мечты до взрослых достижений» стал ученик девятого класса Псковского технического лицея Николай Иванов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области АО «Почта России».

Всероссийский конкурс «Почта — от детской мечты до взрослых достижений» стартовал в феврале 2022 года. В этом году в нём принимало участие более 600 школьников из 7–11-х классов. Конкурс включал в себя несколько этапов, каждый из которых предусматривал выполнение определённого задания.

На основной этап конкурса вышло 180 школьников. В финале они выполняли конкурсное задание «Почта Артека —территория детских возможностей»: разрабатывали комплекс игровых заданий, связанных с почтовой темой.

Победителями конкурса стали 60 учащихся из разных концов нашей страны. В их число вошёл и житель Пскова Николай Иванов. Все участники получили дипломы победителей и путёвки в международный детский центр «Артек», где они смогут стать комиссарами детской почты, созданной для обмена письмами и открытками между отрядами и лагерями.

Организаторы конкурса — «Почта России», международный детский центр «Артек» и ФГУП «Почта Крыма».