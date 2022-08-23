Полиция обнаружила подозреваемых в кражах велосипедов в Великих Луках
В Великих Луках полиция обнаружила молодого человека и девушку, подозреваемых в кражах велосипедов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Ранее за помощью к полицейским обратился 43-летний местный житель, который заявил о хищении велосипеда от подъезда дома на улице Вокзальной.
Во время следствия полицейским удалось обнаружить двух подозреваемых в преступлении. Ими оказались местные жители – 27-летний молодой человек и 19-летняя девушка. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору)
Сейчас полиция устанавливает причастность этих людей к другим аналогичным хищениям. Девушку, в частности, подозревают в хищении велосипеда «Штерн-Энерджи» из подъезда дома на улице Пескарева. По этому факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).
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