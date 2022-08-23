Губернатор Псковской области сообщил о новом авиамаршруте

12:39, 23 августа 2022, ПАИ

Самолёты начнут летать по маршруту Псков-Казань дважды в неделю с 4 сентября. Об этом сообщил в своем Тelegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По средам самолет из Казани будет приземляться в Пскове в 20:25 и вылетать обратно в 21:15. По воскресеньям из Казани в Псков самолёт будет приземляться в 20:55, вылет из Пскова в Казань в 21:45. Пассажиров будет перевозить воздушное судно CRJ 200, рассчитанное на 50 мест. Время в полёте составит два часа 15 минут. По словам главы региона, билеты уже поступили в продажу.

Перевозчиком по маршруту Псков - Казань — Псков выступит авиакомпания из Татарстана UVT Aero (ЮВТ Аэро). Базовыми аэропортами ЮВТ АЭРО являются аэропорт «Бугульма» и международный аэропорт «Казань». Авиакомпания работает с 2015 года и осуществляет регулярные авиарейсы по нескольким десяткам направлений.

Цена билета на авиарейс Псков - Казань на 4 сентября, которую сейчас выдает билетный агрегатор Aviasales - 5754 рубля (с включенным в стоимость багажом в 10 кг).