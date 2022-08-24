Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с новым главврачом Псковской областной больницы

07:52, 24 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с новым главным врачом Псковской областной клинической больницы Евгением Панферовым.

«Он стал победителем конкурса на замещение должности главврача, обойдя 20 конкурентов», – рассказал Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Евгений Панферов свой профессиональный путь начинал с должности медбрата отделения анестезиологии и реанимации, был врачом-анестезиологом-реаниматологом, врачом-трансфузиологом, работал на руководящих должностях, в том числе главным врачом многопрофильного медицинского центра и медицинской клиники, сообщил глава региона.

«Желаю успехов на новой должности – и добро пожаловать на Псковскую землю!» – добавил губернатор.

Напомним, Евгения Панферова представили коллективу Псковской областной больницы 23 августа.