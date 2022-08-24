Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с новым главврачом Псковской областной больницы
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с новым главным врачом Псковской областной клинической больницы Евгением Панферовым.
«Он стал победителем конкурса на замещение должности главврача, обойдя 20 конкурентов», – рассказал Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
Евгений Панферов свой профессиональный путь начинал с должности медбрата отделения анестезиологии и реанимации, был врачом-анестезиологом-реаниматологом, врачом-трансфузиологом, работал на руководящих должностях, в том числе главным врачом многопрофильного медицинского центра и медицинской клиники, сообщил глава региона.
«Желаю успехов на новой должности – и добро пожаловать на Псковскую землю!» – добавил губернатор.
Напомним, Евгения Панферова представили коллективу Псковской областной больницы 23 августа.
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Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с новым главврачом Псковской областной больницы