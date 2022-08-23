Глава МИД Литвы предложил задавать россиянам на границе вопрос про Крым

09:13, 24 августа 2022, ПАИ

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил впускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что въезд тех, кто признает полуостров российским, «не соответствует интересам национальной безопасности Литвы». Об этом сообщает LRT.

Ранее Ландсбергис заявил, что страны Балтии, Польша и Финляндия могли бы ввести региональный запрет на выдачу виз россиянам, если не будет общего решения ЕС.



По словам Ландсбергиса, пограничник имеет право задать вопросы об отношении въезжающего в страну россиянина к специальной военной операции и о принадлежности Крыма.

«И только по ответу на этот вопрос, если лицо, пересекающее границу с Эстонией, Латвией, Литвой, Финляндией, Польшей, считает, что Крым не оккупирован, мы можем сделать вывод, что въезд такого человека не соответствует интересам национальной безопасности Литвы», — пояснил Ландсбергис.

Министр отметил, что Литва может ввести такое правило и в одностороннем порядке, но, если бы остальные граничащие с Россией страны присоединились, это было бы «эффективнее», поскольку меры работают лучше «при принятии как минимум регионального решения».