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Происшествия

Водитель мопеда погиб на месте в результате ДТП

Фото с места происшествия

В Пустошкинском районе на а/д Сипкино – Пыжово 66-летний водитель мопеда «Альфа» не справился с управлением и вылетел в кювет, сообщает корреспондент газеты «Вперед».

В результате ДТП водитель мопеда погиб на месте. 

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются. 

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