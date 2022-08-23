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Политика

Туристы из России представляют угрозу для безопасности страны, уверены в Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что российские туристы представляют угрозу для безопасности республики.

«Мы действительно несем бремя. Проблема заключается в том, что мы не можем проверять всех туристов (из России), которые приезжают, и мы видим, что они представляют угрозу для безопасности (Эстонии)», — заявила она в эфире телеканала Sky News.

Ранее премьер-министр отметила, что путешествия в Европу являются «не правами человека», а «привилегией». Она также считает, что туристы из Москвы и Санкт-Петербурга могут «оказать давление на Кремль», если испытают запрет на въезд в Европу «на собственной шкуре».

«Только 10% россиян путешествуют за границей, и они из Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом, эти люди влияют на решения Кремля», — добавила она.

В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России — до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что «с трудом» представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции «до беспамятства», в Кремле надеются, что со временем «здравый смысл как-то проявит себя».

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