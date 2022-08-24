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Михаил Васильев – о Дне флага РФ: Это объединяющее мероприятие запомнится надолго

«Жизнь — это те моменты, которые помнишь всегда. Думаю, это масштабное мероприятие, объединяющее жителей и гостей Пскова, да ещё и с установкой рекорда, запомнится надолго», — прокомментировал прошедший День Государственного флага РФ в Пскове председатель ПРОО «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

Он отметил, что 22 августа принял участие в праздновании вместе с семьёй и командой. По его словам, флаг — это символ страны, который необходимо постоянно отождествлять с жителями через проведение больших и малых мероприятий с участием государственной символики. Такие мероприятия необходимы также из-за того, что «на протяжении нескольких лет мы видим попытки игнорирования и саботажа России со стороны коллективного Запада».

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